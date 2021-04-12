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Dünya
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kışa veda

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Kışa veda

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen bir dağ festivalinde yüzlerce kayakçı ve snowboard’cu, kış sezonunun bitişinin habercisi olarak şort ve bikinilerle kayak yaptı.

‘BoogelWoogel Dağ Festivali’ adı verilen etkinlik için yaşları 16 ile 70 arasında değişen 738 kişi, yağmurlu havaya rağmen Soçi’deki Rosa Khutor tatil beldesindeki dağın yamaçlarında kayak kıyafetleri yerine bikini ve şortlarla zirveden finiş çizgisine kadar kaydı. Katılımcıları izlemek için yaklaşık 30 bin kişi toplandı.

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