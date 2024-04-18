×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Kırgızistan’dan Tik Tok kararı

Güncelleme Tarihi:

#Kırgızistan#TİKTOK#YASAK
Kırgızistan’dan Tik Tok kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 12:55

Kırgızistan Çin merkezli popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına yönelik alınan kararın uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Sosyal medya kullanıcıları yerel saatle 00.00'dan sonra TikTok’a erişim sağlayamadı. Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesinin mektubu üzerine internet servis sağlayıcılarına ülkede TikTok'a erişimi kısıtlamaları yönünde yazı gönderildiği belirtildi.

YASAKLANMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI

Kırgızistan Kültür, Haberleşme, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Ağustos 2023'te TikTok'un yasaklanmasını kararlaştırmıştı. Yapılan açıklamada, TikTok’un çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarından bir dizi şikayet alındığı, bu çerçevede TikTok’taki içerikler üzerinde inceleme yapıldığı belirtilerek, “İnceleme sırasında bu platformun çocukların sağlığına ve gelişimine zarar veren bilgilere erişimi kısıtlamadığı ve TikTok uygulamasında bilgiye erişim sağlarken yaş kategorisini kontrol edecek herhangi bir işlev bulunmadığı tespit edilmiştir. Bakanlık çok sayıda başvuruyu dikkate alarak, yapılan incelemeler çerçevesinde Tik Tok’un Kırgızistan topraklarında faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı” ifadeleri kullanılmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe girmesi için Dijital Kalkınma Bakanlığı’na başvurulduğu belirtilmişti.

Haberin Devamı

"KARAR POLİTİK DEĞİL"

Ayrıca TikTok’u yasaklama kararının politik bir arka planı bulunmadığına dikkat çekilerek, “Bu tedbir yalnızca çocukların ahlaki eğitimleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumayı amaçlamaktadır” denilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırgızistan#TİKTOK#YASAK

BAKMADAN GEÇME!