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Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kırgızistan#Kırgızistan Sağlık Bakanlığı#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 19:49

Kırgızistan’da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı.

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Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı.

KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi.

Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kırgızistan#Kırgızistan Sağlık Bakanlığı#Öğretmen

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