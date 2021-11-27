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Kırgızistan'da halk sandık başına gidecek

#Kırgızistan#Seçim #Dünya
Kırgızistanda halk sandık başına gidecek

Kırgızistan halkı yarın parlamento seçimleri için oy vermek üzere sandık başına gidecek.

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Ekim ayının sonunda başlayan seçim kampanyasının bugün yerel saatle 08.00'de sona erdiği Kırgızistan'da yarın parlamento seçimleri yapılacak. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 3 milyon 700 binden fazla seçmen, 59'u yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 494 sandıkta oy kullanacak. Ülkede 11 Nisan'daki referandumla kabul edilen yeni Anayasaya göre parlamentoda 120'den 90'a indirilen koltuk sayısını oluşturacak milletvekillerinin 36'sı çoğunluk (bağımsız aday) sistemiyle tek üyeli seçim bölgelerinden, 54'ü de orantılı sistemle (nispi temsil) seçim öncesi belirlenen siyasi parti listelerinden seçilecek.

İlk kez karma üyeli nispi temsil sisteminin uygulanacağı ülkede seçmenler, 2 oy kullanacak ve tek üyeli seçim bölgesi ile partiye ve parti listesindeki adaya oy verecek. Tek üyeli seçim bölgelerinde en çok oy alan adaylar seçimi kazanmış sayılacak, orantılı sistemde ise ülke genelinde oyların yüzde 5'ini, 7 bölge ile Bişkek ve Oş şehirlerinde ise yüzde 0.5'ini alan partiler parlamentoya girebilecek.

BİNDEN FAZLA ADAY

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Seçimde tek üyeli seçim bölgelerinden 287 aday 36 koltuk, 21 parti de toplam binin üzerinde aday ile 54 sandalye için yarışacak. Seçimlere Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenim, Intımak, Uluttar Birimdiği, Ata Curt Kırgızistan, Iyman Nuru, Alyans, El Ümütü, Azattık, Uluu Curt, Mekençil El, Kırgızistan Birliği, Sosyal Demokratlar, Aruuzat, Ordo, Bagıt, Yeşiller, Legalayz, Küçtüü region ve Yaşasın Kırgızistan Partisi katılacak. Adaylar arasında eski bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler, mevcut milletvekilleri, eski parlamento başkanları, iş insanları, sosyal toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve diğerleri yer alıyor.

Uzmanlar, ilk kez karma seçim sisteminin kullanılması nedeniyle favori adayları belirlemenin zorlaştığı görüşünde. Yarın sabah saat 08.00'den 20.00'ye kadar sürecek oy verme işlemini, 736 uluslararası gözlemci izleyecek.

SEÇİM SONUÇLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Kırgızistan'da 7. dönem parlamento seçimleri 4 Ekim 2020'de yapılmış, ancak seçim sonuçları protestolar nedeniyle iptal edilmişti. Ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da istifa etmişti. Protestoların ardından tutuklu siyasetçi Sadır Caparov cezaevinden çıkarılarak başbakanlığa getirilmişti. Caparov, 10 Ocak'ta düzenlenen seçimle cumhurbaşkanı seçilirken, başkanlık sistemine geçişi öngören yeni Anayasa önerisinde bulunmuştu. Halk 11 Nisan'daki halk oylamasında Anayasa değişikliğine “evet” demişti.

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#Kırgızistan#Seçim #Dünya

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