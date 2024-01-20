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Kirby duyurdu! Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Biden#Gazze
Kirby duyurdu Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 00:11

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby görüşmede ,Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.

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İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi. Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

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#Netanyahu#Biden#Gazze

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