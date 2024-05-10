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‘Kimse bizi tehdit etmesin’

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Zafer Bayramı#Putin
‘Kimse bizi tehdit etmesin’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Rusya’nın Nazi Almanya’sını yenilgiye uğratması vesilesiyle 79 yıldan bu yana 9 Mayıs günü kutladığı “Zafer Bayramı” bu yıl Rusya’ya uygulanan uluslararası siyasi izolasyon ve kötü hava koşulları nedeniyle buruk havada geçti.

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Dört derecelik soğuk hava ve hafif kar yağışı altında Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit töreninde kutlamaya davet edilen gazilere eşarp ve battaniye dağıtıldı. Törende yabancı ülke temsilcilerinin eksikliği de dikkat çekti. Putin’in davetine sadece eski Sovyet cumhuriyetlerinden Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderleri olumlu yanıt verdi. Tribünlerde dış dünyadan ise Küba, Laos ve Gine-Bissau liderleri hazır bulundu.

MODERN TANKLAR CEPHEDE

Askeri geçit töreninde tank eksikliği de gözden kaçmadı. İkinci Dünya savaşı sırasında kullanılan T-34 dışında modern tek bir tank dahi meydanda boy göstermedi. Törende kısa bir konuşma yapan Rusya lideri Vladimir Putin, “Biz dünyada küresel büyük bir savaşın çıkmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine izin veremeyiz. Kendi güvenliğimizi ve çıkarlarımızı savunmak için stratejik silahlarımız da hazırda bekleyecek” ifadelerini kullandı. 

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#RUSYA#Zafer Bayramı#Putin

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