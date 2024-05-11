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Kim Jong-Un duyurdu! Tansiyonu yükseltecek hamle...

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Tatbikat
Kim Jong-Un duyurdu Tansiyonu yükseltecek hamle...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 11:01

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un’un yönettiği 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunun test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Atış tatbikatının Güney Kore’nin günlük savunma tatbikatının sona erdiği gün yapılması, Seul’e misilleme olarak yorumlandı.

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Balistik füze ve nükleer silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin en gelişmiş versiyonunu test etti.

Kim Jong-Un yönetimindeki atış tatbikatında önceden belirlenen 8 hedefin başarılı bir şekilde vurulduğu aktarılırken, mermilerin “yıkıcı gücünün” kanıtlandığı kaydedildi.

Yüksek hareket kabiliyetine ve ateş yoğunluğuna sahip güncellenmiş çoklu roketatarların 2026'ya kadar Kore Halk Ordusu birliklerinde yedek ekipman olarak kullanılacağı ifade edilirken, bunun ülkenin askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Kuzey Kore’nin atış tatbikatının Güney Kore’nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde gerçekleştirdiği 3 günlük savunma tatbikatının sona erdiği gün yapılması, Seul’e misilleme olarak yorumlandı.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Tatbikat

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