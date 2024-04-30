Kılıçlı saldırgan paniği! Londra ayağa kalktı...

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MET yaptığı açıklamada, “Polis ve diğer acil servisler, kılıçlı bir adamın göz altına alındığı ciddi bir olay için Londra'nın doğusundaki Hainault'ta bulunuyor.

Sabah 7'den kısa bir süre önce Thurlow Gardens bölgesindeki bir eve bir aracın sürüldüğü ihbarı üzerine çağrıldık. İnsanların bıçaklandığına dair ihbarlar vardı. Şu anda şüphelinin diğer vatandaşlara ve iki polis memuruna saldırdığını biliyoruz. Yaralıların durumu hakkında bilgi bekliyoruz. Olay yerinde 36 yaşında bir kişi gözaltına alındı” dedi.



Londra Metrosu, Hainault metro istasyonunun bölgedeki polis soruşturması nedeniyle kapatıldığını ifade etti. Polis ve ambulans olay yerine gelirken yakındaki yollar kapatıldı ve yerel otobüsler başka yöne yönlendirildi. Görgü tanıkları şüphelinin elinde bir kılıç olduğunu belirtti.

