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Kılıçlı saldırgan paniği! Londra ayağa kalktı...

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#İngiltere#Londra#Kılıçlı Saldırı
Kılıçlı saldırgan paniği Londra ayağa kalktı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:25

Sabah saatlerinde kılıçlı bir adamın aracını bir evin üzerine sürdüğü ve insanları bıçakladığı ihbarı Londra'yı ayağa kaldırdı. İngiltere Polis Teşkilatı (MET)36 yaşındaki şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.

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MET yaptığı açıklamada, “Polis ve diğer acil servisler, kılıçlı bir adamın göz altına alındığı ciddi bir olay için Londra'nın doğusundaki Hainault'ta bulunuyor.
Sabah 7'den kısa bir süre önce Thurlow Gardens bölgesindeki bir eve bir aracın sürüldüğü ihbarı üzerine çağrıldık. İnsanların bıçaklandığına dair ihbarlar vardı. Şu anda şüphelinin diğer vatandaşlara ve iki polis memuruna saldırdığını biliyoruz. Yaralıların durumu hakkında bilgi bekliyoruz. Olay yerinde 36 yaşında bir kişi gözaltına alındı” dedi.

Londra Metrosu, Hainault metro istasyonunun bölgedeki polis soruşturması nedeniyle kapatıldığını ifade etti. Polis ve ambulans olay yerine gelirken yakındaki yollar kapatıldı ve yerel otobüsler başka yöne yönlendirildi. Görgü tanıkları şüphelinin elinde bir kılıç olduğunu belirtti.

Kılıçlı saldırgan paniği Londra ayağa kalktı...

Az önce gelen son dakika açıklamasında Londra’daki kılıçlı saldırganın polisler dahil en az 5 kişiyi yaraladığı açıklandı. Londra Ambulans Servisi yaptığı açıklamada, “Bu sabah saat 6.54'te Hainault Metro İstasyonu yakınlarında meydana gelen bir olay için çağrıldık. Olay yerine çok sayıda ekip gönderdik. Acil servis ortaklarımızla birlikte çalışarak beş kişiyi tedavi ettik ve beşini de hastaneye kaldırdık. Ekiplerimiz şu anda olay yerinden ayrıldı” dedi.

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#İngiltere#Londra#Kılıçlı Saldırı

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