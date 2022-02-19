Kiev, Varşova ve Londra üçlü ittifak kurdu

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İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada; siber güvenlik, enerji güvenliği ve dezenformasyonla mücadele konularında üç ülke arasında işbirliğinin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Ukrayna, son haftalarda Rusya kaynaklı iki büyük siber saldırının hedefi olmuştu.

Açıklamanın devamında, “İngiltere ve Polonya, devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna’nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunma çabalarına tam destek vermeyi sürdürecektir” denildi. Önceki gün Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Ukrayna’ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.