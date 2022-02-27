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Kiev sokak sokak direniyor

#Kiev#RUSYA#Patlama
Kiev sokak sokak direniyor

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi dördüncü gününde daha da şiddetlendi. Ancak Ukrayna inanılmaz bir direniş sergiliyor. Önceki gece başkent Kiev’de çok zor geçti. En az 50 patlama yaşanırken, şiddetli çatışmalar çıktı. Hem Ukraynalı askerler hem de silahlanan Kiev halkı, sokaklarda gerilla savaşına başladı.

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Rus ordusu, başkent Kiev’i ele geçirmek için bastırıyor. Önceki gece Ukrayna güçleri, Rus askerini kentin dışında tutmayı başardı. İngiliz istihbaratına göre, Rus güçleri şehre 30 km mesafede konuşlu bekliyor. Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.

SOKAĞA ÇIKANA RUS MUAMELESİ

Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi. Klitschko, “Gece zorluydu. Ama başkentte hiç Rus askeri yok” diye konuştu. Silahlanan Kiev halkı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza başkent sokaklarında direniş başlattı. Beresteiska metro istasyonu ve hayvanat bahçesi yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı.

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‘3500 RUS ASKERİ ÖLDÜRDÜK’

Ukrayna silahlı kuvvetleri, işgalin başından beri 3500 Rus askerini öldürdüklerini, 200’ünü rehin aldıklarını iddia etti. 14 Rus uçağı, sekiz helikopter ve 102 tankı vurduklarını açıkladı. Rusya tarafı ise Ukrayna’ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.

Kiev sokak sokak direniyor

RUSLARI BEKLERKEN...
Ukraynalı genç bir çift, ellerinde silahlarla Rusları bekliyor.

SİVİLLER SİLAHLANIYOR

Ukrayna’da genel seferlik ilanının ve Devlet Başkanı Zelenski’nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının ardından Kiev’de halka silah ve mühimmat dağıtıldı.

AVRUPA SEMALARI RUSLARA KAPANDI

Rusya’ya ait sivil uçakların Avrupa üzerinden Batı’ya uçuşlarına yasak geldi. Bulgaristan, Polonya, Çekya, Letonya ve Estonya’nın ardından Litvanya, Romanya, Finlandiya ve İsveç de hava sahalarını Rusya’ya kapattı. Böylece Rusya’nın Avrupa’ya havadan çıkışı kesilmiş oldu. Bu arada ABD ve İngiltere dahil 27 ülke, Ukrayna’ya daha fazla silah ve diğer askeri ekipmanı temin etme kararı aldı. Sağlanacak silahlar arasında şehir savunması için önemli olan uçaksavar füzeleri de bulunuyor.

Kiev sokak sokak direniyor


RUS KONVOYUNU İMHA ETTİLER

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Rusya’nın önceki gün ele geçirdiği, Ukrayna’nın doğusundaki Herson’da bir Rus konvoyunun imha edildiği öğrenildi. Pusuya düşürülen Rus konvoyuyla ilgili videoda araçların kullanılmaz hale geldiği görülüyor. Kırım’dan ilerleyen Rus birlikleri ise Zaporijya kentinde yer alan Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya Santralı yakınlarına kadar ulaştı.

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#Kiev#RUSYA#Patlama

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