Kiev: Batan gemide nükleer başlık var

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Rusya, savaş gemisinin battığı bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırırken Ukrayna tarafı geminin güvertesindeki 16 seyir füzesinden bir bölümünün taktik nükleer başlık taşıdığı iddiasını ortaya attı. Ukrayna ayrıca batan Rus savaş gemisini kendi tarihi mirası ilan ederek Rusya’nın enkazda yürüttüğü çalışmaları şimdiden yasadışı ilan etti.

EN ESKİ GEMİ DEVREDE

‘Moskova’ kruvazörü 15 Nisan’da Ukrayna’nın Odessa kentinin yaklaşık 128 km açığında batmıştı. Ukrayna Neptün füzesiyle vurduğunu, Rusya yangından battığını öne sürmüştü. Rusya donanmasına ait 8 savaş ve kurtarma gemisiyle ‘Moskova’nın battığı bölgede su altı çalışmaları başlattı. Rusya’nın bölgeye gönderdiği enkaz kaldırma deniz araçlarına arasında dünyanın faal olan en eski gemisi Çarlık Rusya döneminden kalma “Kommuna” da yer alıyor.

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ŞİFRELİ CİHAZLAR ÖNEMLİ

Batılı istihbarat servisleri Rusya’nın batık gemiyle ilgili başlatılan su altı çalışmalarını birkaç nedene bağlıyor. Rusya, batan gemide bulunan şifreli haberleşme cihazlarının yabancı ülkelerin eline geçmesini istemiyor. Ayrıca infilak etmememiş füzelerin çıkarılması amaçlanıyor. Gemide hayatını kaybeden denizcilerin cesetlerine ulaşılması ve çıkarılması da başka bir hedef.

NÜKLEER BAŞLIK İDDİASI

Rusya, ‘Moskova’ ile ilgili enkaz bulma ve çıkarma çalışmalarına hız verirken Ukrayna Savunma Bakanlığı Güney Kuvvetleri Komutanlığı Rusların ölen denizcilerini değil, gemide kalan nükleer başlıklı füzelerin peşinde olduğunu öne sürdü. Yazılı açıklamada kruvazörde 16 adet yeni nesil 700 km menzilli “Vulkan” seyir füzesi bulunduğu vurgusu yapılarak, “Elimizdeki istihbarat verilerine göre Ukrayna savaşına gönderilmeden önce ‘Moskova’ kruvazöründeki 16 seyir füzesinden birkaçına taktik nükleer başlıklar yerleştirildiği yönünde. Gemi batarken konvansiyonel patlamalardan etkilenmeyen başlıklar şimdi Karadeniz dibinde bulunuyor. Ruslar nükleer silah gerçeğinin ortaya çıkmaması için bu başlıkları bir an önce dipten çıkarmak istiyor” dendi. Başlıkların istenmeyen ellere düşmesi halinde güvenlik riski oluşturabileceği de belirtiliyor.

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UKRAYNA: İZİN ALSINLAR

Kiev yönetimi ise Ukrayna’nın ekonomik çıkar bölgesinde batan Rusya donanmasına ait ‘Moskova’ kruvazörü enkazını milli tarihi servet ilan etti. Rusya’nın Ukrayna yönetimi izni olmaksızın enkaz bölgesinde çalışmalar yapılamayacağını UNESCO aracılığıyla Moskova’ya iletildi. Dipte yapılacak tüm çalışmaların Kiev tarafından yasadışı sayılacağı belirtildi.

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OLAY ESRARINI KORUYOR

-Rusya’nın Karadeniz donanmasının amiral gemisi ‘Moskova’nın batmasıyla ilgili esrar perdesi aralanmış değil. Ukrayna tarafı geminin 14 Nisan tarihinde Rus gemisine yönelik karadan atılan iki “Neptün” füzesiyle vurularak batırıldığını iddia etmişti.

-Rusya Savunma Bakanlığı ise füze saldırısını kabul etmeyerek gemide fırtına esnasında çıkan yangında mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük zarara gördüğünü ve ertesi gün Sivastopol limanına halatlarla çekilmek istenirken su alarak battığını ilen etmişti.

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-Savaş gemisinde meydana gelen can kaybı bir hafta boyunca sır olarak tutulduktan sonra Rus tarafı önceki gün gemide bir denizcinin hayatını kaybettiğini, 27 denizcinin de kayıp sayıldığını duyurdu. Ukrayna tarafı ise batan gemiden en az 100 Rus denizcinin öldüğünü iddia etmişti.

RUS KRUVAZÖRÜ UKRAYNA SAVAŞINDA SULARA GÖMÜLMÜŞTÜ

Ukrayna, 15 Nisan’da Odessa kenti açıklarında batan Rus amiral gemisi ‘Moskova’da nükleer savaş başlığı bulunduğunu, bu nedenle Rusların enkazdaki cihaz ve silahları hızla çıkarmak istediğini öne sürdü. Patlamada zarar görmeyen nükleer başlıkların bir tehlike ihtiva etmediği de belirtildi.