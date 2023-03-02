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Kıbrıslı sporculara mezar olmuştu: İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı

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#KKTC#Adıyaman#İsias Otel
Kıbrıslı sporculara mezar olmuştu: İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

KKTC, Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi davasına tam kadro hazırlanıyor.

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KKTC Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman’da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya taziye ziyaretlerinde bulundu. Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi. İsias Otel soruşturmasında otel sahipleri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı. Otel yönetiminden bağlantılı 2 kişi de aranıyor.

 

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#KKTC#Adıyaman#İsias Otel

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