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Kenya’daki otobüs kazasında ölü sayısı 32’ye yükseldi

#Kenya#Otobüs Kazası#Dünya
Kenya’daki otobüs kazasında ölü sayısı 32’ye yükseldi

Kenya’nın Kitui kasabasında Enziu Nehri’ni geçmek isteyen yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

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Kenya’nın Kitui kasabasında cumartesi günü Enziu Nehri’ni geçmek isteyen bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada, dün 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve toplam can kaybı sayının da 32’ye yükseldiği bildirildi. Kitui Valisi Charity Ngilu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Otobüsün enkazı nehirden tamamen çıkarıldı. Bugün 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam can kaybı sayısı 32’ye yükseldi. Nehir yatağında hiçbir cansız bedenin kalmaması için kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek” ifadelerine yer verdi.

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#Kenya#Otobüs Kazası#Dünya

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