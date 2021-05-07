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Dünya
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kendine özel saray yaptırıyor

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Kendine özel saray yaptırıyor

Kendi adına kurduğu kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner (23), kızı Stormi ile yaşamayı planladığı mâlikâne için harekete geçti.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills’ten 5 dönümlük arsayı 15 milyon dolara satın alan Jenner, yakın zamanda inşaata başlıyor. Jenner, yeni arsasına yaptıracağı eve; 12 otomobillik garaj, bir konukevi, spor alanı, yüzme havuzu ve özel güvenlik için kulübe inşa ettirecek. Kylie Jenner yeni konutuyla, ablası Khloe Kardashian ve annesi Kris Jenner’a komşu olacak.

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