Kendine özel saray yaptırıyor

Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills’ten 5 dönümlük arsayı 15 milyon dolara satın alan Jenner, yakın zamanda inşaata başlıyor. Jenner, yeni arsasına yaptıracağı eve; 12 otomobillik garaj, bir konukevi, spor alanı, yüzme havuzu ve özel güvenlik için kulübe inşa ettirecek. Kylie Jenner yeni konutuyla, ablası Khloe Kardashian ve annesi Kris Jenner’a komşu olacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara