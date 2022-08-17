Kendi cenazesinde konuştu

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İngiltere’nin Nottingham kentinde geçen ay 87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith MBE adlı kadının yapay zekâ destekli hologramı, 29 Temmuz’da yapılan cenaze töreninde aile üyelerinden gelen soruları yanıtladı. İngiltere’de kullanıma sunulan teknoloji, Los Angeles merkezli yapay zekâ şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı ve CEO’su olan oğlu Dr. Stephen Smith tarafından oluşturuldu. Dr. Smith teknolojiyi ilk olarak hayatını kaybeden annesiyle kullandı.

3 AYAKLI SÜREÇ

Kişinin hologramının oluşturulması için öncelikle 3 boyutlu 20 senkronize kamera ve özel ses ekipmanları kullanılarak, bireyin hayatıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu yanıtlar uzmanlar tarafından yapay zekâyı eğitmek için referans noktaları olarak kullanılıyor. Son olarak ortaya çıkan veri hologramın eşzamanlı diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor.

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YALAN SÖYLEMİYOR

İlk olarak 2017’de ortaya çıkan StoryFile teknolojisi, başlangıçta Holokost’tan kurtulanların ve diğer tarihi şahsiyetlerin hayat hikâyelerinin aktarılmasını amaçlıyordu. StoryFile hologramı oluşturmak isteyen kişi, arkadaşlarının ve aile bireylerinin sormak isteyebileceği potansiyel sorulara yanıtlar vererek kayıtları oluşturuyor. Hologram, yanıtlayamayacağı bir soruyla karşılaştığında yalan söylemek yerine karşısındaki kişiyi başka bir soru sormaya yönlendiriyor.