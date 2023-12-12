‘Kefenli’ tanıtıma büyük tepki... Fotoğraflar sosyal medya hesabından kaldırıldı

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İspanya merkezli hazır giyim markası Zara’nın yeni kampanyasının kefen ve yıkıntıya benzer unsurlar içeren görselleri “Gazze’deki yıkımla alay ettiği” gerekçesiyle büyük tepkiye yol açtı. Markanın tüm sosyal medya platformlarında yayınlanan ‘Zara Atelier’ koleksiyonun kampanya görsellerinde, bir modelin enkaz ve molozlar arasında, kefene benzer beyaz kumaşlara sarılmış cansız mankenler arasında poz verdiği görülüyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin rahatsız edici şekilde Gazze’deki yıkım ve ölümleri hatırlattığını belirterek markayı boykot edeceğini söyledi.

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İsrail saldırılarında binlerce Filistinli sivil hayatını kaybetti.

İLK BOYKOT DEĞİL

Bazı kullanıcılar markanın “Filistinli ölümlerini bir pazarlama yöntemi olarak” kullandığı eleştirisinde bulundu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Zara, tepkiler üzerine modelin kefen benzeri bir kumaşa sarılmış cansız mankeni kaldırdığı görselin de aralarında bulunduğu bazı fotoğrafları sosyal medya paylaşımlarından sildi. Marka, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili kınamalarla ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Ekim 2022’de, Zara’nın İsrail distribütörünün aşırılık yanlısı “Yahudi Güçleri” partisine desteğini açıklamasının ardından Filistinliler boykot kampanyası başlatmıştı.