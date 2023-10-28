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Kazakistan'da patlama: 16 ölü

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#Kazaistan#Patlama#Maden
Kazakistanda patlama: 16 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 09:45

Kazakistan’da bir madende meydana gelen patlama sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde bulunan “ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait Kostenko madeninde patlama meydana geldi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, madende bulunan 252 kişiden 205’inin çıkarıldığı, 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı, 31 madenciyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KOMİSYON KURULDU

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Tokayev hükümete ölen madencilerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlama talimatı verirken, kazanın nedenine yönelik hükümet komisyonun oluşturulduğu aktarıldı. Ayrıca hükümete “ArcelorMittal Temirtau” şirketiyle yatırım iş birliğine son verme talimatı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada da Kazakistan hükümeti ile “ArcellorMittal Temirtau” şirketi hissedarlarının ön anlaşmaya vardığı, buna göre işletmenin Kazakistan devletine devredileceği ifade edildi.

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#Kazaistan#Patlama#Maden

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