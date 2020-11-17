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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor

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Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor
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Kazakistan'ın Kovid-19'un ikinci dalgasına yakın olduğu ve mücadele konusunda hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki epidemiyolojik durumu değerlendirme toplantısına katıldı.

Tokayev, yaptığı konuşmada, şu anda birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalganın yaşandığına işaret ederek, "Son verilere dayanarak, Kazakistan'ın da virüsün ikinci dalgasına yakın olduğunu görüyoruz." dedi.

"İKİNCİ DALGA KARANTİNAYA TEKRAR BAŞVURMADAN KONTROL ALTINA ALINMALI"

Söz konusu dönemin ülke ekonomisi için olumsuz olabileceğine dikkati çeken Tokayev, "Bu nedenle, Kovid-19'un ikinci dalgası, daha önce baharda uyguladığımız sıkı karantinaya tekrar başvurmadan kontrol altına alınmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, halihazırda ülkedeki aşı çalışmalarında etkileyici başarıların elde edildiğini kaydederek, "İki yerli aşımız, dünyanın umut verici biyolojik ürünleri arasında ve klinik denemelerden geçiyor." diye konuştu.

İlk Kovid-19'un 13 Mart 2020'de görüldüğü Kazakistan'da, o tarihten bu yana 121 bin 653 Kovid-19 vakası tespit edildi, 110 bin 382 kişi sağlığına kavuştu, 1952 kişi de hayatını kaybetti.

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