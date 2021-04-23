Kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor... Sadece 11 saatleri kaldı!

ABD Savunma Bakanlığı, Endonezya’da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltında bulunan 53 mürettebatın kurtarma çalışmalarına katılmak için yardım gönderileceğini duyurdu.

Endonezya’da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltında bulunan 53 mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba harcanıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Bali açıklarında çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan Endonezya denizaltısı KRI Nanggala 402’yi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yardım gönderileceğini açıkladı.

Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak için zamana karşı yarışırken, Türkiye başta olmak üzere Almanya, Avustralya ve Fransa yürütülen çalışmalara yardım teklifinde bulundu. Endonezya ordusu geçen perşembe gecesi geç saatlerde 50 ila 100 metre derinlikte bir nesneyi tespit ettiklerini ve KRI Nanggala 402 olması umuduyla gemilerini sonar izleme ekipmanı ile bölgeye konuşlandırdıklarını açıkladı.

11 SAATLİK OKSİJEN KALDI

İletişimin kesildiği denizaltındaki oksijen ile ilgili açıklamalarda bulunan Endonezya askeri sözcüsü Achmad Riad, "Yalnızca yarın (Cumartesi) 03.00'e kadar vaktimiz var, bu nedenle bugün tüm çabalarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz" diye konuştu. Arama kurtarma çalışmalarına 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişinin katıldığı belirtildi.

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