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Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime için geçersiz sayıldı

#Katolik#Rahip#Vaftiz
Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime için geçersiz sayıldı

ABD’nin Arizona eyaletinde Katolik Rahibi Andres Arango, vaftiz törenlerinde ‘Ben’ yerine ‘Biz’ dediği için bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm vaftizlerin geçersiz sayılacağı açıklandı. Rahip Arango, istifa mektubunda özür dileyerek “Yanlış bir formül kullanarak geçersiz vaftizler yaptığımı öğrenmek beni üzüyor” dedi.

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Rahip Andres Arango’nun bağlı bulunduğu Phoenix Katolik Piskoposluğu’ndan Ocak ayında rahibin bugüne kadar gerçekleştirdiği vaftizlerin geçersiz sayılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Piskoposluk açıklamasında “Rahip Andres'in vaftiz ayini için kullandığı formun (kelimelerin) yanlış olduğu tespit edildi ve 17 Haziran 2021'e kadar gerçekleştirdiği tüm vaftizleri geçersiz sayıldı” ifadelerini kullandı.

VAFTİZ MAĞDURLARINA YARDIM

Arango’nun vaftiz mağdurlarına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Piskopos Thomas J. Olmsted yapılan hatayı “Söz konusu anahtar ifade, ‘Vaftiz ediyorum’ yerine ‘Vaftiz ediyoruz’ ifadesinin kullanılmasıdır” diye açıkladı.

“BENİM TARAFIMDAN VAFTİZ EDİLDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ”

Rahip Arango ise 1 Şubat 2022 itibariyle görevinden ayrılacağını belirterek “Benim tarafımdan vaftiz edildiğinizi düşünüyorsanız, adınızı ve iletişim bilgilerinizi verebilirsiniz, böylece Piskoposluk etkilenen herkesi vaftiz etme sürecine başlayabilir” dedi.

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Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime için geçersiz sayıldı

1995 yılından itibaren papazlık yapan Arango’nun kaç tane geçersiz vaftiz yaptığı tam olarak bilinemiyor.  

KATOLİK İNANCINA GÖRE VAFTİZ EDİLME

Katolik inancına göre yeni doğan bebeklere yapılan vaftiz ayini, bir kişinin günahlarından arınarak Katolik olarak yeniden doğmasını simgeler. İnanca göre vaftiz edilen kişilerin ruhunun kurtulduğu ve cennete gireceklerine inanılmaktadır.  

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#Katolik#Rahip#Vaftiz

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