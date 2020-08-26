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İlker SEZER
Haber Giriş: 26.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katille yüzleşti: O kafeste çürüyeceksin

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Katille yüzleşti: O kafeste çürüyeceksin
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Yeni Zelanda’daki cami katliamlarında yaralanan Wasseim El Sati, mahkemede caniyle yüzleşti. Sati, yüzleşmeyi Hürriyet’e “Teröriste, o kafeste çürüyeceğini söyledim” diye anlattı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019’da meydana gelen terör eyleminde yaralanan ve önceki gün mahkemede terörist Brenton Tarrant (29) ile yüzleşen Wasseim El Sati, o anları Hürriyet’e anlattı.

KONUŞMAYI DEĞİŞTİRDİ

Tarrant ile yüzleşmeden hemen önce hazırladığı konuşmayı değiştirdiğini söyleyen El Sati, “Çünkü bizim çektiğimiz acıları ve yaşadığımız zorlu dönemi dinlemekten hoşlanıyordu. Ona bu hakkı vermek istemedim. Ona sadece insanları yakın mesafeden vurabildiğini, uzak mesafeden çok kötü silah kullandığını ve uzak mesafede olduğum için beni sadece kalçamdan vurduğunu söyledim. Güldü. Ona mahkemeye onu kafeste otururken görmenin keyfini çıkarmak için geldiğimi söyledim. Buradan çıktığımda özgürlüğümün tadını çıkaracağımı ancak kendisinin bir kafeste çürüyeceğini söyledim” dedi.

TÜRKİYE’YE GELDİ

Katille yüzleşti: O kafeste çürüyeceksin

El Sati, konuşmasına ‘Herkese iyi günler, bir kişiye hariç’ sözleriyle başlamış. Saldırıda baba Wasseim’e 4, kızı Alen’e ise 3 kurşun isabet etmişti. El Sati, bu yıl Mart ayı başında Türkiye’ye geldikten sonra koronavirüs salgını nedeniyle 5 ay İstanbul’da kaldı. İstanbul’da geçirdiği sürede, pandemi yüzünden, terör saldırısında ağır yaralanan kızının fizik tedavisine devam etmek için hastane bulmakta zorlandığını söyleyen El Sati, yakın zamanda yeniden Türkiye’ye dönmeyi planladığını belirtti.

51 KİŞİNİN KATİLİ

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesince kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve 1’i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkûm edilmesi bekleniyor. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1’i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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