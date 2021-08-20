Katar Dışişleri Bakanı, Amerikalı ve İtalyan mevkidaşlarıyla 'Afganistan'daki durumu' görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al-Sani, Blinken ve Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan iki ayrı telefon görüşmesinde, stratejik ilişkiler ile Afganistan'da güvenlik ve siyasi alanda yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı, Katar'a, Afganistan'dan tahliye sürecine gerekli yardımı sağlamadaki rolü için teşekkür etti.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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