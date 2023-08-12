Kasırgada ilk kurtarılacak kişi Kim

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Kim hanedanın üyeleriyle ilgili portre ve heykel gibi sembollere kaza eseri de olsa zarar vermenin suçu, yasalara göre idamla yargılanmak olarak biliniyor.

ÇİN DE ALARM VERDİ

Öte yandan haftalardır ağır sel felaketiyle mücadele eden Çin, şimdi de Khanun’a hazırlanıyor. Çin’in Heilongjiang eyaletinin Shangzhi kentinde, Khanun Tayfunu’na hazırlık amacıyla toplu taşıma ve eğitime ara verildiği açıklandı. Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin bazı bölgelerine 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor. Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, dün Pekin ve Tianjin kentleri, Hebei, Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinde sel sonrası yardım çalışmaları için 1.46 milyar yuan (yaklaşık 5,5 milyar TL) acil yardım tahsis ettiğini duyurdu.