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Kasırgada ilk kurtarılacak kişi Kim

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#Kuzey Kore#Kasırga#Kim
Kasırgada ilk kurtarılacak kişi Kim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Kuzey Kore, tropik Khanun fırtınasının neden olduğu şiddetli yağmur ve kasırgaya hazırlanırken, Pyongyang yönetimi, resmi gazetesi Rodong Sinmun aracılığıyla vatandaşlardan fırtına sırasında öncelikli olarak ülke lideri Kim Jong-un, babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim il-sung’un portrelerini korumaya almalarını istedi.

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Kim hanedanın üyeleriyle ilgili portre ve heykel gibi sembollere kaza eseri de olsa zarar vermenin suçu, yasalara göre idamla yargılanmak olarak biliniyor.

ÇİN DE ALARM VERDİ

Öte yandan haftalardır ağır sel felaketiyle mücadele eden Çin, şimdi de Khanun’a hazırlanıyor. Çin’in Heilongjiang eyaletinin Shangzhi kentinde, Khanun Tayfunu’na hazırlık amacıyla toplu taşıma ve eğitime ara verildiği açıklandı. Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin bazı bölgelerine 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor. Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, dün Pekin ve Tianjin kentleri, Hebei, Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinde sel sonrası yardım çalışmaları için 1.46 milyar yuan (yaklaşık 5,5 milyar TL) acil yardım tahsis ettiğini duyurdu.

 

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#Kuzey Kore#Kasırga#Kim

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