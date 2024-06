Eşi çocuk gibi tebrik etti: Demokratlar çıldırdı! Biden'a 'kenara çekil' çağrıları...

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını dün akşam gerçekleştirdi.



Seyircisiz stüdyoda gerçekleştirilen 90 dakikalık tartışma Biden'ın ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı ile ilgili endişeleri gidermek yerine bunu daha merkezi bir konu haline getirdi. ABD medyasının tanımlaması ile düello felaketle sonuçlandı, Biden şimdi 'başkanlık yarışından çekil' çağrıları ile karşı karşıya...



Biden Donald Trump'la başa baş mücadele ettiği 90 dakika içinde sürekli "kafası karışmış" görünüyordu. 81 yaşındaki liderin sesi yorgun ve boğuk çıkıyordu, konuşurken kelimeleri karıştırıp duraksamak zorunda kalıyordu hatta bir ara akışı kaybedip tamamen sessizliğe büründü.

Seçime bu kadar yakın bir zamanda gelen fiyasko Demokratları paniğe sürükledi. Eski özel başkanlık danışmanı ve CNN yorumcusu Van Jones, Joe Biden'ı 'sevmesine' rağmen performansının 'acı verici' olduğunu söyledi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın uzun süreli danışmanlığını yapan David Axelrod, CNN'e verdiği demeçte, "Sanırım panik başladı" derken, başka bir danışman NBC'ye 'Bu felaketten geri dönüş yok' açıklamasında bulundu.



Biden'ın eski Beyaz Saray iletişim direktörü Kate Bedingfeld ise tek cümlelik bir yorumda bulundu: 'Biden'ın performansı gerçekten hayal kırıklığı'



Biden'ın ekibi, ABD Başkanı'nın sesinin kısık olmasının hastalıktan kaynaklandığını öne sürdü. Tartışmanın ardından CNN'e konuşan Başkan Yardımcısı Kamala Harris Biden'a yönelik eleştirilere "Evet, yavaş bir başlangıç ama güçlü bir bitiş oldu" şeklinde cevap verdi.

Trump'ın ise 2020'deki tartışmalar sırasında sergilediği kavgacı tavırdan kaçındığı ve tartışmada büyük ölçüde Biden'ın siciline yönelik saldırılara odaklandığı yorumları yapıldı. Ancak eski başkanın defalarca gerçeklerle desteklenmeyen iddiaların yanı sıra zaman zaman tamamen yanlış bilgiler verdiğine dikkat çekildi.



Dün akşamki programda Biden'a eşlik eden First Lady Jill Biden, tartışma programı bittikten sonra sahneye çıktı ve Biden'ı adeta bir çocuk gibi tebrik etti.

First Lady eşini 'Her soruyu yanıtlayarak harika bir iş çıkardın Joe, her şeyi bildin. Trump ise ne yaptı, yalan söyledi' diye tebrik ederken bu tavır Biden'ın takipçilerini çıldırttı.



Yorumcular Jill Biden'ın, ABD başkanına yürümeyi öğrenen bir çocuğa davrandığı gibi 'aferin' dediğini ve bu durumun yüz kızartıcı olduğunu öne sürerken ABD medyasına göre kocasına havlu atması gerektiğini söylemesi gereken kişi Jill Biden.





"Joe, you did such a great job answering every question. You knew all the facts."



Jill Biden is a monster.



pic.twitter.com/8YuHteTzly — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024

SAHNEDEN EŞİNİN YARDIMI İLE İNDİ

New York Post gazetesi Biden'ın tartışma sonrası sahneden eşi Jill Biden'ın yardımı ile indiği anları paylaşarak başlığında 'Bu her şeyi açıklıyor' ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise buna izin vermenin 'yaşlı istismarı' olduğunu öne sürdü.





pic.twitter.com/6NLkcUs1sq — Clay Travis (@ClayTravis) June 28, 2024

TRUMP'IN EKİBİ FIRSATI KAÇIRMADI: İLAÇLAR İŞE YARAMAMIŞ

Trump'ın ekibi, Biden'ın 'felaket' olarak tanımlanan performansı sonrası bu fırsatı kaçırmadı ve Biden'ın tökezlediği her anı bir videoda topladı. Videonun başlığı ise dikkat çekiciydi: 'Fazla söze gerek yok, ilaçlar işe yaramamış'