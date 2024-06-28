Dünya'nın konuştuğu tartışmaya yine Biden damga vurdu! CNN kazananı açıkladı, Demokratlar panikte...

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Daha önce ABD'de mevcut bir başkan eski bir başkanla tartışma yapmamıştı.90 dakikalık tartışmada, stüdyoda hiçbir seyirci bulunmadı. Söz kesilmesini engellemek için sadece söz alan kişinin mikrofonu açık bırakıldı. Başkanların yanında önceden hazırlanmış notlar olması yasak ancak kalem ve kağıtları vardı. Bu tartışma, seçimler Kasım ayında yapılacağı için erken görülüyor. ABD tarihinde daha önce bu kadar erken yapılan bir başkanlık tartışması hiç olmamıştı.



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Dünyanın nefesini tutup izlediği tartışma ABD başkanı Joe Biden'ın durumu damga vurdu. 81 yaşındaki başkanın tartışmadaki duraksayan performansı Demokratları paniğe sürükledi hatta bazıları Biden'ın adının aday listesinden çıkarılması gerektiğini öne sürdü.ABD medyasına göre Biden 90 dakika boyunca boğuk sesi ve duraksayan performansı ile Trump'a karşı mücadele etti ancak bu endişeleri gidermek yerine yaşıyla ilgili endişeleri merkezi bir konu haline getirdi.Tartışma sırasında Biden'ın soruları anlamakta güçlük çektiği ve cevap verirken de duraksadığı görüldü. ABD'li New York Post gazetesicümlesini kullandı.

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden’ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Biden kendini savunurken "Ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senatoya seçilen en genç ikinci kişiydim." derken Trump "Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, o birkaç metre bile vuramaz topa." ifadelerini kullandı.



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Biden ise Trump'a hakkındaki dava üzerinden yüklendi. Tartışma sırasında Trump’ı eşi Melania Trump’ı aldatmakla suçlayan Biden, Trump’a seslenerek, “Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede” diye konuştu.

UKRAYNA: 'GERÇEK BİR BAŞKANIMIZ OLSAYDI İŞGAL YAŞANMAZDI'

Tartışmanın can alıcı noktalarından biri, Trump'ın daha önce de ifade ettiği gibi Ukrayna savaşını başkan olduğu anda bitireceğini söylemesiydi.

Kendisi başkan olsaydı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyeceğini ileri süren Trump, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin korkunç bir düzensizlik içerisinde gerçekleştirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmaya teşvik ettiğini söyledi. Trump, “Eğer gerçek bir başkanımız, saygı duyulan bir başkanımız olsaydı, asla işgal yaşanmazdı” dedi ve Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardımını eleştirdi.



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Trump Gazze'yle ilgili soruya ise, "İsrail işi bitirmeli" şeklinde cevap verdi. ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, Biden’ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” dedi.

"ABD FARE YUVASINA DÖNÜŞTÜ"

Düzensiz göçmen ve mültecilerin ABD’de suç işlediklerini söyleyen Trump, “Genç kadınlar, Biden’ın sınırı geçmeye izin verdiği göçmenler tarafından öldürülüyor. Bu katiller, ülkemize gelerek kadınlarımıza tecavüz ediyor ve onları öldürüyor” diye konuştu.ABD’nin Biden’ın göçmenlik politikaları nedeniyle bir “fare yuvasına” dönüştüğünü söyleyen Trump, “Artık, kelimenin tam manasıyla medeniyet dışı kalmış bir ülke halindeyiz” dedi.



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Trump’ın kendisi aleyhindeki birçok suçlamasını yalanlayan Demokrat Partili Başkan Joe Biden, “Hayatımda bu kadar saçmalık duymadım” diye konuştu. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımlarını da savunan Biden, bu şekilde daha büyük bir savaşın önüne geçmekte olduklarını ileri sürdü ve Putin'in savaş suçlusu olduğunu iddia etti.

ABD’nin İsrail politikasını savunan Başkan Biden, ABD’nin müttefiki İsrail’e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi.



ABD’nin İsrail’e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” diye konuştu.

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Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.

EL SIKIŞMADAN AYRILDILAR

Biden ve Trump, tartışma programının sonunda el sıkışmadı.Donald Trump’ın çalışma arkadaşları, tartışma programından mutlu ayrıldı ve eski başkanın düelloyu açık bir şekilde kazandığını ileri sürdü.

TV düellosunun ardından Atlanta’da destekçilerine hitap eden Başkan Joe Biden, partililer tarafından “Dört yıl daha” sloganlarıyla karşılandı. Sahneye “tartışma programının galibi” olarak davet edilen Biden, Trump’ın program boyunca yalan söylediğini ileri sürdü.



CNN'in SSRS'ye yaptırdığı ankete göre, Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasındaki tartışmayı izleyen kayıtlı seçmenlerin %67'si Trump'ın daha iyi bir performans sergilediğini söyledi. Biden'ı destekleyen taraf yüzde 33'de kaldı.

Münazara öncesinde ise aynı seçmenler %55'e %45 oranla Trump'ın Biden'dan daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini söylemişlerdi.

Perşembe gecesi tartışmayı izleyenlerin yüzde 57'si, Biden'ın ülkeyi yönetme becerisine gerçek anlamda güvenmediklerini, yüzde 44'ü ise Trump'ın bunu yapma becerisine gerçek anlamda güvenmediklerini söylüyor. Bu rakamlar tartışma öncesi yapılan anketlerle neredeyse aynı.

Bu ölçüte göre adayların hiçbiri yüksek puan almıyor, tartışmayı izleyenlerin yalnızca %36'sı Trump'ın ülkeyi yönetme yeteneğine çok güvendiğini söylerken, aynı şeyi Biden için söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 14.



Bu sabah dış basına yansıyan haberlerde Biden'ın performansı eleştirildi. ABD'nin en büyük gazetelerinden New York Times ve Washington Post Biden'ın tartışma sırasında büyük zorluk çektiğini ve Demokratların şimdiden yeni isim arayışına girdiğini yazdı. Diğer gazetelerin tartışma için attıkları başlıklar ise şöyle;

Al Jazeera: Biden, 2024 ABD başkanlık seçimlerindeki ilk tartışmada Trump karşısında sınıfta kaldı



Hills: Biden'ın tökezleyen performansı demokratları paniğe sürükledi



The Telegraph: Demokratlar, felaketle sonuçlanan tartışmanın ardından Biden'ın yerine geçecek isim arıyor



Independent: Demokratlar Biden'ın 'korkunç' performansı üzerine panik modunda



New York Post: Trump'a karşı yaşanan vahim tartışmanın ardından Demokratlar çıldırdı

