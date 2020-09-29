Kardashian'a tepki yağdı: ‘Korkma Kim, Azerbaycan sivilleri öldürmez’

Ermeni asıllı Kardashian, Karabağ’daki Ermenilerin saldırıya uğradığını” iddia ederek, “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz. Gerilimin tırmanması ve yaşanabilecek trajedilerin önlenebilmesi için uluslararası siyasi ve diplomatik tedbirler yönünde çağrıda bulunma ve olayları araştırması için uluslararası gözlemcilere ihtiyacımız var. Saldırgan güç kullanımını durdurması için Bakü’ye çağrı yapılmalı, Ermenilere karşı kullanılan Azerbaycan’a ABD askeri yardımı kesilmeli, Türkiye Bakü’ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı” ifadelerini kullandı.

‘SİZ ÇOK FAZLASINIZ AMA BİZ TÜRK’ÜZ’

Kim Kardashian’ın yazdıklarına hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan onlarca kullanıcı İngilizce ve Türkçe olarak tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Atatürk’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir” ifadelerini paylaşırken bazıları “Siz çok fazlasınız ama şunu unutmayın ki biz Türk’üz” yazdı. Kardashian’a, “1992 yılında Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sırasında bebekler katledildi. Şimdi Azerbaycan Ermeni işgali altındaki topraklarını geri alıyor. Ermenistan Rus askerleriyle savaşıyorsa Azerbaycan da Türk askerinden yardım almakta haklı” ve “Korkma Kim, Azerbaycan sivilleri öldürmez” gibi çok sayıda tepki de geldi.