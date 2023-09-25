Karabağ ‘barut fıçısına’ dönmüş

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Listeye göre bölgede 4 tank, 1 zırhlı araç, 400 havan topu mermisi, 50 füze ve 28 uçaksavar mermisi ele geçirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Hikmet Hacıyev, “Karabağ’da sadece 3 gün süren silahsızlanma operasyonu, işgal yıllarında askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat açısından bölgenin barut fıçısına dönüştüğünü ortaya koydu” dedi. Dün de ayrılıkçı Ermeni liderler, Azerbaycan hükümetinin verdiği hak ve güvenlik garantisine karşın bölgedeki yaklaşık 120 bin Ermeni’nin “Azerbaycan’ın parçası olarak yaşamak istemedikleri ve etnik temizlikten korktukları için” Ermenistan’a gitmeye başladıklarını açıkladı.

LİDERLER GÖRÜŞECEK

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 5 Ekim’de İspanya’nın Granada şehrinde, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde görüşecekleri bildirildi. Görüşmeye Fransa ve Almanya liderlerinin yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.