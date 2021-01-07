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‘Kara Şimşek’i satıyor
1980’li yılların kült yapımı “Kara Şimşek” ile tanınan David Hasselhoff, ‘KITT’ modifiyesine sahip Pontiac Firebird Trans Am model aracını satışa çıkardığını açıkladı.
Dizide Hasselhoff’un canlandırdığı Michael Knight karakterinin aracı Kara Şimşek’in replikası, 23 Ocak’ta sona erecek açık arttırmada en yüksek teklifi verene satılacak. İngiltere’de bulunan araca şu ana kadar verilen en yüksek teklif 975 bin dolar.
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