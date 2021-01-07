MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Kara Şimşek’i satıyor
GeriDünya ‘Kara Şimşek’i satıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kara Şimşek’i satıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kara Şimşek’i satıyor
Abone Olgoogle-news

1980’li yılların kült yapımı “Kara Şimşek” ile tanınan David Hasselhoff, ‘KITT’ modifiyesine sahip Pontiac Firebird Trans Am model aracını satışa çıkardığını açıkladı.

Dizide Hasselhoff’un canlandırdığı Michael Knight karakterinin aracı Kara Şimşek’in replikası, 23 Ocak’ta sona erecek açık arttırmada en yüksek teklifi verene satılacak. İngiltere’de bulunan araca şu ana kadar verilen en yüksek teklif 975 bin dolar.

‘Kara Şimşek’i satıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle