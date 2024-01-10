Kapı cıvataları gevşek çıktı

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United Airlines tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından yapılan ön incelemeler sonucunda en az 5 Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın cıvatalarının gevşediğinin tespit edildiği belirtildi. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) bu tip uçaklara yönelik inceleme başlatmıştı. ABD’de toplam 171 adet Boeing 737 Max 9 uçağı hangara çekilip, yüzlerce uçuş iptal edilirken, sorunlar çözülene kadar uçakların yerde tutulacağı duyuruldu. Türk Hava Yolları da filosunda bulunan söz konusu tipteki 5 uçağını yere indirerek seferden çekmişti.

UÇAKTAN DÜŞEN İPHONE’DA ÇİZİK BİLE YOK

Uçağın havadayken acil çıkış kapısının kopmasıyla 5 bin metreden aşağı düşen bir iPhone’un çalışır halde bulunması dikkat çekti. Cep telefonunun ekranında tek bir çizik bulunmazken, şarjının ise neredeyse yarısına kadar dolu olduğu öğrenildi. Enkaz arama çalışmaları sırasında yol kenarında, yolculardan birine ait olduğu anlaşılan telefonun fotoğrafı sosyal medya platformu X’te yayınlandı. Fotoğrafta telefonun sağlam olduğu görüldü. Uçak modunda kalan telefonun şarjı ise yüzde 44’tü.



