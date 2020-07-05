Kanye West, ABD Başkanlığı’na adaylığını duyurdu

Müzisyen, şarkı yazarı, prodüktör ve moda tasarımcısı olan Kanye West, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu. West, açıklamasında, “Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum" ifadelerine yer verdi.

EŞİ KIM VE ELON MUSK DESTEK GÖSTERDİ

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise ünlü şarkıcıyı “Benim tüm desteğime sahipsin” ifadeleriyle destekledi. Öte yandan Kim Kardashian da eşinin yaptığı duyuruyu ABD bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından paylaşarak eşine desteğini gösterdi.