Haberin DevamÄ±

O gÃ¼n tarihe KanlÄ± Pazar diye geÃ§ti.ÂKuzey Ä°rlanda'daki bu olay en karanlÄ±k gÃ¼nlerden biri olarak kabul ediliyor.

30 Ocak 1972 sabahÄ±, Derry'nin Cregaan bÃ¶lgesinde 15 bin kadar kiÅŸi vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lmak iÃ§in toplandÄ±.

BeÅŸ ay Ã¶nce, AÄŸustos 1971'de, Kuzey Ä°rlanda'da ÅŸiddet ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ±ndan sonra, kolluk gÃ¼Ã§lerine insanlarÄ± yargÄ±lama sÃ¼reci olmadan gÃ¶zaltÄ±nda tutma yetkisi veren yeni bir yasa geÃ§irilmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met bunun dÃ¼zeni saÄŸlamanÄ±n tek yolu olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

Kuzey Ä°rlanda VatandaÅŸlÄ±k HaklarÄ± BirliÄŸi'nin organize ettiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in Derry'de binlerce kiÅŸi buluÅŸmuÅŸtu. Kuzey Ä°rlanda hÃ¼kÃ¼meti bu tÃ¼r eylemleri yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§in askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

NELER YAÅžANDI?

Haberin DevamÄ±

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, yerel saatle Ã¶ÄŸleden sonra 3'te baÅŸladÄ± ve istikamet kent merkeziydi. Ancak askerlerin kurduÄŸu barikatlar protestocularÄ± engelliyordu.

Eylemcilerin Ã§oÄŸu, bunun yerine Bogside'daki Ã–zgÃ¼r Derry KoÅŸesi'ne (Free Derry Corner) doÄŸru yÃ¶nlendirildi. Ã–zgÃ¼r Derry KÃ¶ÅŸesi, Bogside'da 1969-1972 yÄ±llarÄ±nda, milliyetÃ§i Katolikler tarafÄ±ndan ilan edilen Ã¶zerk bÃ¶lgenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdi.

GenÃ§lerden oluÅŸan gruplar ve ordu arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ AlayÄ±'ndan askerler gÃ¶zaltÄ± yapmak iÃ§in harekete geÃ§ti. Saat 16.00 Ã¶ncesinde taÅŸlar atÄ±ldÄ± ve askerler de plastik mermiler, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli suyla mÃ¼dahale ederek cevap verdi. Ä°ki eylemci vuruldu ve yaralandÄ±.

16.07'de paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ok sayÄ±da eylemciyi gÃ¶zaltÄ±na almak iÃ§in mÃ¼dahaleye baÅŸladÄ±. 16.10'da askerler ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Ordu'nun sunduÄŸu kanÄ±tlara gÃ¶re 21 asker silahÄ±nÄ± ateÅŸledi ve 108 gerÃ§ek mermi atÄ±ldÄ±.

Ä°LK TEPKÄ° NE OLDU?

AteÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± Derry ve Ã¶tesinde yaygÄ±n bir Ã¶fkeye yol aÃ§tÄ±. Dublin'deki Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, kÄ±zgÄ±n bir kalabalÄ±k tarafÄ±ndan yakÄ±ldÄ±. KanlÄ± Pazar'dan bir gÃ¼n sonra hÃ¼kÃ¼met Lord Widgery baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Haberin DevamÄ±

Widgery SoruÅŸturmasÄ±'nda askerler ve Ä°ngiliz makamlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de aklandÄ±, ancak askerlerin ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± bu raporda "pervasÄ±zlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda" bir hareket diye tarÄ±mlandÄ±.

SoruÅŸturma sonuÃ§larÄ± kurban aileleri tarafÄ±ndan kÄ±nanÄ±rken, yeni bir soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yÄ±llar sÃ¼ren bir kampanyaya baÅŸladÄ±lar.

BaÅŸbakan Tony Blair, YargÄ±Ã§ Lord Saville'in liderliÄŸinde yeni bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 1998'de baÅŸlayan soruÅŸturmanÄ±n raporu 2010'da tamamlandÄ±. Ä°ngiliz hukuk tarihinin en uzun sÃ¼ren soruÅŸturmasÄ± oldu ve 200 milyon sterlin dolayÄ±nda para harcandÄ±.

SoruÅŸturmada sonucunda, Ã¶len ve yaralanan hiÃ§ kimsenin tehdit oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± ve vurulmalarÄ±nÄ± meÅŸru kÄ±lacak herhangi bir ÅŸey yapmadÄ±klarÄ± bulundu.

Haberin DevamÄ±

Askerlerin ateÅŸ aÃ§masÄ±ndan Ã¶nce sivillere uyarÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve askerlerin hiÃ§birinin molotof kokteyli ve taÅŸ atanlara misilleme olarak ateÅŸ aÃ§madÄ±klarÄ± belirtildi.

SoruÅŸturmada, "cumhuriyetÃ§i milislerin de ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±" vurgulanÄ±rken, ilk ateÅŸi ordunun aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. DÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± David Cameron da Ã¶lÃ¼mleri "gayri adil ve gayrimeÅŸru" olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

SAVILLE'DEN SONRA NE OLDU?

Saville raporunun yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Ä°rlanda Polis Hizmetleri (PSNI) bir cinayet soruÅŸturmasÄ± baÅŸlattÄ±. TamamlanmasÄ± yÄ±llar aldÄ± ve dedektifler bulgularÄ±nÄ± 2016'nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru savcÄ±lÄ±ÄŸa sundu.

125 bin sayfadan oluÅŸan dosyayÄ± inceleyen savcÄ±lar 14 Mart'ta Asker F adÄ±yla anÄ±lan askerin James Wray ve Willeam McKinney cinayetlerinden soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Asker F'ye Patrick O'Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon ve Michael Quinn'i de Ã¶ldÃ¼rme giriÅŸimi suÃ§lamasÄ± yÃ¶neltildi. 2 Temmuz 2021'de ise Asker F'nin savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±ynca yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

SavcÄ±lÄ±k yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir baÅŸka mahkemedeki Asker A ve Asker C'nin Joe McCann cinayetinden soruÅŸturulmasÄ±nda kullanÄ±lan kanÄ±tlarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan "dikkatli deÄŸerlendirmenin" ardÄ±ndan bÃ¶yle bir hÃ¼kme varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KanÄ±tlarÄ±n, elde edildiÄŸi koÅŸullar nedeniyle geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. KanlÄ± Pazar kurbanlarÄ±ndan birinin dava aÃ§Ä±lmamasÄ± kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz ÅŸu anda usul yÃ¶nÃ¼nden inceleniyor.