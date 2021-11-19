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Kanada’yı sel vurdu

#Sel#Kanada#Yağmur
Kanada’yı sel vurdu

Kanada’da hafta boyunca etkili olan yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Bir kişi öldü en az dört kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları için ordu göreve çağrıldı.

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Kanada'yı vuran sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskını ve toprak kaymalarından ötürü yollarda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi kurtarıldı. Yetkililer, olağanüstü hal ilan edilen British Columbia eyaletinde binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Vancouver yük limanı ile demiryolu bağlantısının kesildiğini açıkladı. Ayrıca Vancouver’a çıkan otoyolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mevcut durumda kente ulaşmanın ya da kentten ayrılmanın tek yolu güneye, komşu ABD’ye kadar seyahat ederek bu ülke üzerinden Kanada’ya geri dönmek.

Kanada’yı sel vurdu

Abbotsford kentinde yollarda sel suları içinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

YARDIM İÇİN ORDU GÖREVLENDİRİLDİ

ABD’li ve Meksikalı mevkidaşları ile buluşmak üzere Washington’da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, afetzedelere yardım etmesi için orduyu görevlendirdiğini söyledi. Trudeau, “Şu anda erzak tedariğinden tahliyeye kadar ihtiyaç duyulan her şeye yardımcı olmak için Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin yüzlerce üyesinin British Columbia’ya sevk edildiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

BİR AYLIK YAĞIŞ BİR GÜNDE YAĞDI

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Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların 500’den fazla can aldığı eyalette hafta boyunca aşırı yağışlar görüldü. Yetkililer, pazar ve pazartesi metrekareye 250 milimetre yağış düştüğünü, bunun normalde bölgenin bir ayda aldığı miktara eşit olduğunu belirtti.

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#Sel#Kanada#Yağmur

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