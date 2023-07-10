Kanadalı aktivisti Hindistan mı öldürttü

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Kanada’da Sih topluluğu üyeleri, cemaatin önde gelen isimlerinden birinin geçen ay Vancouver’da öldürülmesini Toronto’daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto etti. Gruptakiler, Khalistan olarak adlandırdığı bağımsız bir Sih devleti kurmak için kampanya yürüten Hardeep Singh Nijjar’ın silahla vurularak öldürülmesinden Hindistan hükümetini sorumlu tutuyor.

‘SİYASİ SUİKAST’ İDDİASI

ABD merkezli “Adalet İçin Sihler” adlı hareketin sözcüsü Kuljeet Singh, Yeni Delhi yönetiminin cinayetten sorumlu tutulmasını istediklerini söyledi. Hindu milliyetçisi Narendra Modi yönetiminin “terörist” ilan ettiği Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Sih inancına mensup olanların yoğun yaşadığı Vancouver’da vurularak öldürülmüştü. Avukat Hakirt Singh de Kraliyet Atlı Polisinin ölümü, bir “siyasi SUİKAST” olarak soruşturması gerektiğini söyledi. Singh, “Bir Kanada vatandaşı, Kanada topraklarında öldürüldü. Bu bir dış müdahaledir” dedi.





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ÇOĞUNLUĞU ERKEK GÖSTERİCİLER

Nijjar, kuzey Hindistan’ın bazı bölgeleri ile Pakistan’ın bir kısmını kapsayacak bağımsız bir Sih devletinin kurulmasını savunuyordu. Neredeyse tamamı erkeklerden oluşan göstericiler, ayrılıkçı hareketlerini temsil eden mavi logolu sarı bayraklar altında “Khalistan! Khalistan!” diye slogan attılar. Öte yandan konsolosluk önünde toplanan küçük bir kalabalık da “Khalistan yanlıları” aleyhine gösteri yaptı. İki grup arasında polis güvenlik önlemi aldı. Sih liderin öldürülmesinden bu yana Kanada ile Hindistan arasında gerilim yaşanıyor. Yeni Delhi, Ottawa’yı eylemcilere karşı “gevşek” davranmakla ve ülkedeki Hint diplomatları riske atmakla suçluyor.

SİH İNANCI NEDİR

15’inci yüzyılın sonlarında Hindistan’ın kuzeybatısındaki Pencap bölgesinde ortaya çıkan SİH İNANCI, ibadet yerine ahlaki davranışlara önem veren, uzlaştırmacı ve eşitlikçi bir dini hareket olarak gelişmiştir. “Khanda” olarak isimlendirilen iki ağızlı bir kılıç ile Tanrı’nın sonsuzluğunu temsil eden bir daire dinin sembolleridir. Pencap dışında en fazla sayıda Sih, Kanada’da yaşamaktadır.