Kanada’dan gelen 5 beyaz balinanın ikincisi de öldü

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Mystic Aquarium geçen yıl bilimsel araştırma amacıyla Kanada’nın MarineLand merkezinden getirilen 5 beyaz balinadan (beluga) ilki geçen Ağustos ayında mide-bağırsak rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Mystic Aquarium yetkilileri ikinci balinanın ölümüyle ilgili Cuma günü yaptıkları açıklamada “Mystic Aquarium'daki Aquatic Animal Araştırma Merkezi habitatındaki yoğun bakım tesisimizde tedavi gören bir beyaz balinanın öldüğünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ölüm sebebinin anlaşılması için balinaya ‘nekropsi’ (hayvan otopsisi) yapılacağı belirtildi.



BİLİMSEL ARAŞTIRMA İÇİN GETİRİLMİŞLERDİ

Beyaz balinalar, nesli tükenme tehlikesi bulunan nüfusunun artmasına yardımcı olmak ve türleri koruyacak hayati araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla bilimsel araştırma için getirilmişti.

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Yetkililer “Mystic Aquarium'da bakım altında olan altı balina daha var. Hayvanlardan biri yoğun bakım ünitesinde kalırken, diğer beşi sağlıklı ve Arctic Coast habitatında yaşıyor” denildi.



ABD merkezli Hayvan Refahı Enstitüsü (AWI), Connecticut'taki Mystic Aquarium'da başka bir beyaz balinanın öldüğünü öğrenince dehşete düştüklerini ve nekropsi raporunu beklediklerini açıkladı.

AWI'nin deniz memelileri bilimcisi Dr. Naomi Rose, "Bu beş balinanın ithal edildiklerinde sağlıklı olmaları gerekiyordu, ancak sağlıklı olmadıkları giderek daha net ortaya çıkıyor" dedi.