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Kanada’da yangın nedeniyle OHAL

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Yangın#OHAL
Kanada’da yangın nedeniyle OHAL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 07:00

Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya.

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Ülke, batıdaki British Columbia eyaletinden doğudaki Quebec’e kadar devam eden binden fazla yangınla mücadele ediyor. British Columbia’da olağanüstü hal ilan edilirken CBC News, eyaletteki yaklaşık 150 bin nüfuslu Batı Kelowna kentinde ciddi sayıda binanın yangınlarda hasar gördüğünü bildirdi. Kentteki 15 bin ev için de tahliye kararı verildi. British Columbia Başbakanı David Eby, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını söyledi. Kentteki orman yangınlarıyla mücadelede öncelik havadan müdahale eden uçaklara verildiğini ifade eden Eby, bu sebepten dolayı Kelowna Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alındığını kaydetti.

 

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#Kanada#Yangın#OHAL

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