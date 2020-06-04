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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Kanada'da Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı!

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Kanada'da Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı!
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Kanada’nın federal başkenti Ottawa’da Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği binasının önüne bırakılan şüpheli araçla ilgili soruşturma başlattı. Polis tedbir amaçlı apartman binalarını boşalttı.

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  • Kanadada Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı
  • Kanadada Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı
  • Kanadada Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı
  • Kanadada Türk Büyükelçiliği önünde şüpheli araç alarmı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ottawa Polisi, dün gece geç saatlerde Rideau Caddesi yakınlarındaki Wurtemburg Caddesi'ndeki Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği binasının önüne bırakılan şüpheli araçla ilgili soruşturma başlattı.

Wurtemburg Caddesi'ne gelen polis ekipleri, soruşturmanın hem şüpheli bir paket hem de şüpheli araç olayını kapsadığını belirtti.

Polis, tedbir amaçlı olarak Wurtemburg Caddesi'ndeki apartman binalarını boşaltırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için belediye otobüsleri getirildi.

Ottawa polisinin, soruşturmayla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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