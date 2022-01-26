Kanada’da 93 isimsiz mezar daha bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Omicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖden flaş açıklamaOmicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖ'den flaş açıklama#Omicron
Hadımköyde kar esareti devam ediyor... 40 saat bekledilerHadımköy'de kar esareti devam ediyor... 40 saat beklediler!#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
Tesla sitesinden duyurdu Türkiyede devreye alacak... İşte açıklanan 10 ilTesla sitesinden duyurdu! Türkiye'de devreye alacak... İşte açıklanan 10 il#Tesla
12 ilde satışlar sürüyor İstanbula 3 yeni proje... Taksitler 604 TLden başlıyor12 ilde satışlar sürüyor! İstanbul'a 3 yeni proje... Taksitler 604 TL'den başlıyor#TOKİ Projeleri
Diyarbakırda DBP il binasına terör operasyonuDiyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu#Diyarbakır
Şebnem hemşirenin son görüntüsü Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandıŞebnem hemşirenin son görüntüsü! Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandı#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
Stoklar azalıyor ABD alarm verdi... Yeniden başlıyorStoklar azalıyor! ABD alarm verdi... Yeniden başlıyor#Çip Üreticileri
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası! Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...#Koronavirüs
Bu uyarı kriz çıkarır... Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekBu uyarı kriz çıkarır... 'Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek'#Rusya
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
HABERLERDünya Haberleri

Kanada’da 93 isimsiz mezar daha bulundu

#KANADA#İsimsiz Mezar#Yatılı Okul
Kanada’da 93 isimsiz mezar daha bulundu

Kanada'da eski bir yatılı okul arazisinde 93 isimsiz mezar tespit edildi.

Haberin Devamı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okul olan St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu yakınlarında 93 isimsiz mezar bulundu.

Williams Lake First Nation (WLFN), radar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak arazide jeofiziksel bir araştırma yaptı. WLFN Şefi Willie Sellars düzenlediği basın toplantısında, mezarların okul arazisinin içinde bulunduğunu açıkladı.

Sellars, First Nation'ın son 9 ayda yürütülen soruşturmasının jeofizik çalışmalara ek olarak arşiv araştırmalarını ve hayatta kalanlarla kapsamlı röportajları da içerdiğini belirterek, “Bu yolculuk, araştırma ekibimizi insan davranışının en karanlık köşelerine götürdü” dedi.

“BELGELER KASITLI OLARAK GİZLENİYOR”

Sellars ayrıca, çocukların okuldayken kaybolduklarına veya hayatlarını kaybettiklerine dair raporların olduğunu ancak bunların hükümet, kilise yetkilileri ve polis tarafından ‘kasıtlı olarak gizlendiğini’ söyledi.

Haberin Devamı

Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Merkezi (NCTR) tarafından yapılan açıklamada ise ölüm kayıtlarına dayanarak okullarda yaklaşık 4 bin 100 çocuğun öldüğünün tahmin edildiği fakat gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğu belirtildi. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yatılı okullara zorla gönderilen çok sayıda yerli çocuğun asla eve dönmediğini de söyledi.

WLFN üyelerinin çoğu, 1891'de açılan ve 1981'e kadar faaliyet gösteren St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu’na gitmeye zorlanmıştı. Okul binalarının büyük çoğunluğu 40 yıl önce kapatılmasının ardından yıkıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KANADA#İsimsiz Mezar#Yatılı Okul

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı