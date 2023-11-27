Kan donduran kaza! Otobüsün camından fırladı, tren üzerinden geçti

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17 Kasım Cuma günü öğleden sonra Brezilya'nın başkenti Brasilia'da meydana gelen kazada, isminin Julia de Albuquerque Violato olduğu öğrenilen kadın hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kan donduran kazanın görüntülerinde trenin korna çalarak hızla otobüse doğru ilerlediği ve zamanında duramadığı görülüyor.

Yerel basında yer alan haberlerde trenin otobüse çarpması ile aracın camından fırlayan 37 yaşındaki kadının raylara düştüğü ve tren tarafından ezildiği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri de kadının tren tarafından ezildiğini doğrularken, olay yerinden gelen görüntülerde talihsiz kadının cansız bedeni trenin yakınında yerde ikiye ayrılmış olarak görüldü.



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Kaza sonrası otobüsün arka kısmında ciddi hasar oluşurken, kazada yaralanan 4 kişinin de isimleri açıklandı.

58 yaşındaki Nildete Antunes Vitor kaza nedeni ile kafa travması yaşarken, 28 yaşındaki Julio Botelho Fernandes ciddi kafa travması geçirdi ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

İsminin Janderson Rodrigues da Costa olduğu öğrenilen 47 yaşındaki diğer bir yaralının yüzünde ve kolunda sıyrıklar olduğu, otobüsün 42 yaşındaki şoförü Pedro Domiense Campos'un da olayın etkisi ile sinir krizi geçirdiği öğrenildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkede şok etkisi yaratan kaza bugün dünya basınında da dikkat çekti. 37 yaşındaki kurbanın annesi 'Bu bir kaza değil, suç' diyerek otobüs şoförünü ihmalkarlıkla suçladı.

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.