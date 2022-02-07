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Kamyoncuların eylemi başkenti 'felç' etti... OHAL ilan etmek zorunda kaldılar!

#KANADA#Aşı Protestosu#OHAL
Kamyoncuların eylemi başkenti felç etti... OHAL ilan etmek zorunda kaldılar

Kanada’da zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyoncuların başlattığı protestolar 29 Ocak’tan bu yana devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında örgütlenerek başkent Ottawa'ya giren kamyoncular şehirde hayatın durma noktasına gelmesine sebep olunca yetkililer çareyi OHAL ilan etmekte buldu.

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Kanada'nın başkenti Ottawa, günlerdir devam eden ve şehri felç ederek trafik ve diğer hizmetlerin tamamen kilitlenmesine yol açan eylemler nedeniyle OHAL ilan etti.

Kanada polisi durumu bir 'işgal' olarak adlandırırken 29 Ocak'ta başlayan koronavirüs kısıtlamaları ve zorunlu aşı karşıtı protestolara ülkenin dört bir yanından binlerce kamyoncu ve onlara destek verenler katılıyor.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, yaşanan gelişmelerin ardından kentte OHAL ilan edildiğini açıklarken Kanada hükümetinden de durumun kontrol altına alınabilmesi için ek destek ve ek personel talebinde bulundu.

Öte yandan Kanada'daki geniş katılımlı bu eylemlerin ABD'deki aşı karşıtı gruplar tarafından da desteklendiği düşünülüyor.

Kamyoncuların eylemi başkenti felç etti... OHAL ilan etmek zorunda kaldılar

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Geçen haftadan beri binlerce kamyon şoförünün toplandığı başkent Ottawa’da kent sakinleri ise gürültü ve trafikten şikâyetçi. Zaman zaman kendilerini tehlike altında hissettiklerini ve korktuklarını söyleyen başkentliler polisin duruma işgal demesine rağmen yaşananları kontrol altına almak için yeterince çaba göstermemesinden de şikâyetçiler.

İşte o görüntüler!

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'Özgürlük Kamyon Konvoyu' adını alan protestoculara birçok ABD'li destek veriyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti kanadından destek gören eylemciler eski başkan Donald Trump'ın da takdirini topladı. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "Aşırı solcu bir deli. Kanada'yı saçma koronavirüs yasaklarıyla mahfetti." sözlerini kullandı.

Bu sözler üzerine Barack Obama döneminin ABD Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman da "Eskiden ABD-Kanada arasında sadece basit teknik meseleler konuşulurdu. Şimdi ise maalesef ABD'li politikacılar Kanada'nın iç işlerine bile karışmaya başladı. Trump ve takipçileri sadece ABD için değil tüm demokrasiler için bir tehdittir." dedi.

GoFundMe adlı yardım toplama sitesinde eylem yapan kamyoncular için yollanan milyonlarca doların bir kısmını ise ABD kaynaklı ve kimi Cumhuriyetçi Parti politikacıları tarafından yollanmış olması durumu iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. GoFundMe, yaşanan gelişmelerden sonra toplanan yardımların iade edileceğini açıkladı.

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Kamyoncuların eylemi başkenti felç etti... OHAL ilan etmek zorunda kaldılar

Eylemler başkent dışında ülkenin en büyük şehri Toronto'da da devam ediyor. Bu şehirde de trafiği kilitleyerek karmaşa yaratan eylemciler protestolarına tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılana ve zorunlu aşı uygulaması son bulana dek devam edeceklerini söylüyor.

Eylemciler bu yaşananların Trudeau hükümetinin suçu oluğuna inanıyor ve hükümetin de istifa etmesini talep ediyor. Oysa Kanada'da sürdürülen yasakların sadece küçük bir kısmı hükümet tarafından koyuldu ve geri kalanları yerel yönetimlerin kendi inisiyatifi doğrultusunda alındı.

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