Kalın: Havalimanını işletme görevini devam ettirebiliriz

Tahliye operasyonunun 24 ila 36 saat arasında bitmesinin beklendiğini aktaran Kalın şunları söyledi: “Haftalardır, aylardır devam eden bir sürecin aşamasındayız. ABD Afganistan’dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi hesaplarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

Bu süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Süreç, bizim orada kalmaya devam etmemiz yönünde bir taleple gelmişti önümüze ama biz sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek durumundaydık. Biz orada askerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı net bir şekilde ifade ettik.

SİVİL UZMANLAR DEVAM EDEBİLİR

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir müddettir devam ediyordu. Bugün de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu karar verildi ve şu anda sağsalim ülkemize dönmek üzere süreç başladı. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hamid Karzai Havalimanı’nı işletmeye devam etmesi Afganistan’ın da lehinedir, geçiş sürecinin de lehinedir, bundan sonra kurulacak hükümetin de lehinedir. Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanıyla ilgili bu işletme görevini devam ettirebiliriz. Bu yönde bir süreç var, olumlu seyretmesini bekliyoruz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için devam edebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor.

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