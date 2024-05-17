Kaledonya ayaklandı! Fransız sömürgesinde gerilim artıyor

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Paris yönetiminin başı Güney Pasifik’teki denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya’da dört gündür süren gösterilerle belada. Fransa’dan takviye yollanan askerler liman ve uluslararası havaalanına konuşlandırıldı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, kabinede gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bölgede sosyal medya uygulaması TikTok’un yasaklandığını ve olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Avustralya ve Fiji arasında yer alan ve başkenti Noumea olan Yeni Kaledonya 19’uncu yüzyıldan bu yana ‘Fransız toprağı’ kabul ediliyor.

SEÇİM YASASI DEĞİŞTİ

Şu ana kadar biri polis dört kişinin ölmesine, yüzlerce göstericinin yaralanmasına yol açan gerginlik, Fransız hükümetinin ülkede 10 yıl süreyle yaşamış Fransızlara da oy hakkı verilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmasıyla başladı. Önceki gün kabul edilen yasayla, son 20 yıl içinde adaya yerleşen en az 40 bin Fransızın seçmen olması bekleniyor.

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YEREL HALK KARŞI

Çin ve ABD’nin nüfuz mücadelesi verdiği Pasifik bölgesinde jeostratejik önemi yüksek Yeni Kaledonya’daki varlığını kaybetmek istemeyen Fransa, böyle bir adımla ‘olası bir bağımsızlığın’ önüne geçmeye çalışırken yerli halk ise adaya sonradan yerleşenlerin oy kullanmasının Fransa yanlısı politikalara destek sağlayacağını savunarak karşı çıkıyor. 300 bin nüfuslu ülkede yerel Kanak kabilesi nüfusun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Öte yandan 1998’deki anlaşmadan sonra bölgede üç kez bağımsızlık referandumu yapılmış bağımsızlık taraftarları çoğunluğu elde edememişti.

AZERBAYCAN İDDİALARI REDDETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeni Kaledonya’daki gösterilerden, adadan 14 bin km uzaklıktaki Azerbaycan’ı suçlarken, Bakü yönetimi iddiaları reddetti. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa’nın Azerbaycan’ı Yeni Kaledonya’daki bağımsızlık yanlısı protestoları desteklemekle suçlamak yerine, ülkesinin bu tür protestoları körükleyen başarısız politikalarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Kaledonya Meclis Başkanı adına Bakü’yü ziyaret eden milletvekili Omayra Naisseline ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova arasında 18 Nisan’da işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Kaledonya’daki gösterilerde Azerbaycan bayrakları açıldığına dair fotoğraflar paylaşılmıştı. Bakü ile Paris’in arası Fransa’nın Ermenistan yönetimine verdiği destekten ötürü de gergin.