Kahreden oyun! Kızının bomba seslerin korkmaması için öyle bir yöntem geliştirdi ki...

Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.



Paylaşılan bu görüntüler, akıllara ''Hayat Güzeldir'' (Life is Beautiful) filmini getirdi. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında eşi ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen Yahudi bir baba, küçük oğluna kamptaki her şeyin bir oyun olduğunu anlatıyor.