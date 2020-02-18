Kahreden oyun! Kızının bomba seslerin korkmaması için öyle bir yöntem geliştirdi ki...
Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti. Aile, yakınlarına düşen her bombada, gülerek Selva'yla birlikte oyunu sürdürüyor.
Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.
Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.
Paylaşılan bu görüntüler, akıllara ''Hayat Güzeldir'' (Life is Beautiful) filmini getirdi. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında eşi ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen Yahudi bir baba, küçük oğluna kamptaki her şeyin bir oyun olduğunu anlatıyor.
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