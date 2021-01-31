Kafkaslarda bir ilk

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarması sonrası varılan ateşkesin gözlemlenmesi için bölgede kurulması kararlaştırılan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi dün yapılan törenle resmen faaliyete geçti.

ÜSTE TÖREN YAPILDI

Ağdam’ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı. Milli marşların okunuşuyla başlayan törende konuşan Hasanov, “Ortak gözlem merkezinde Türk ve Rus askerlerinin yan yana kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgenin istikrara kavuşturulması için verimli çalışmalar yapacağına inanıyorum” dedi.

BARIŞA DESTEK GÖREVİ

Karaosmanoğlu da “Bugün burada bu kurdeleyi kesiyor olmamızı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in harcadıkları büyük çabalarına borçluyuz. Ortak gözlem merkezi bölge açısından önemli ve sorumlu görevler yerine getirecek. Ateşkesin denetlenmesini, ihlallerin önlenmesi ve tespiti yanı sıra tarafların şikâyet ve taleplerine de çözüm yolları arayacak” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN’IN ZAFERİ

Azerbaycan, 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda 27 yıldır işgal altında olan Dağlık Karabağ civarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtarmıştı. 10 Kasım’da pes eden Ermenistan, Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt etmişti. Bir gün sonra ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

ÜÇ AYDA TAMAMLANDI

Dört hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Merkez insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil en üst limit olarak 60 Türk, 60 da Rus askerine görev yapma imkanı sağlayacak.

Merkezde şu an 38 Türk subay ile tuğgeneral rütbesinde bir Türk eş komutan bulunuyor. Aynı şekilde Rusya’nın da subaylarla birlikte aynı rütbede eş komutanı görev yapıyor.

Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak. Ortak Merkez, doğrudan Ankara ve Moskova ile 7/24 irtibatta olacak.

İHA’lar da havadan denetleme yapacak. Provokatif eylemlere neden olabileceği gerekçesiyle Rusya, Türk askerinin devriye yapmasına olumlu bakmamıştı.

ALİYEV’DEN TEŞEKKÜR TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Azerbaycan’ın açıklamasına göre telefon görüşmesinde merkezin açılmasının bölgede barış ve güvenliği sağlamaya hizmet edeceğinden emin olunduğu vurgulandı.

Aliyev’in ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de telefonda görüştüğü ve görüşmede “Azerbaycan’da kurulan Rus-Türk Ortak Merkezi’nin çalışmaya başlamasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği” aktarıldı. ( Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)