Kadınlar göçünde milyonlarca dram: Polina, Alina, Elena ve diğerleri...

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BİRLEŞMİŞ Milletlere göre Ukrayna’dan göç etmek zorunda kalanların sayısı dün iki milyonu geçti. 18-60 yaş arası erkeklere ülkeden çıkış yasağı getirildiği için göçenlerin büyük bir kısmı kadınlar ve çocukları. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en hızlı gelişen göçe tanık olurken her bir kadın ayrı bir dram.

ÇOCUĞUM İÇİN KAÇTIM

Kievli Polina Shulga, 3 yaşındaki kızıyla yollara düşmüş ve Macaristan’a ulaşmış. “Çocukla seyahat etmek tabii kolay değil, tatile çıktığımızı, savaş bittiğinde evimize geri döneceğimizi söyledim” diyor. Ancak yolculuğun geri kalan bölümünde kendisini nelerin beklediğini bilmiyor. “Çocuğum için sorumluluk aldım, karar vermesi kolay oldu, çocuğum olmasaydı muhtemelen bilinmeze doğru yola çıkmayı göze alamazdım” diyor.

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Nataliya Levchinka, Donetsk’ten göç yollarına düşmüş. Emekli öğretmen “Kâbusun içindeyim gibi” diyor, o da kızı için göç etmeye karar verdiğini anlatıyor.

‘TATİLE ÇIKTIK’ DEDİM

Moldova’daki bir mülteci kampına sığınan Elena Shapoval, göz yaşları için özür diliyor. 4 ile 8 yaşındaki çocuklarıyla Karadeniz’e kıyı Odessa’dan yola çıkmış. Küçük çocuğu neler olup bittiğinin farkında değil. Büyük çocuğu ise “Her şey iyi olacak” diyerek onu teselli etmeye çalışıyor.

Romanya’ya sığınan Alina Rudakova, Dünya Kadınlar Günü olduğunu unuttuğunu söylüyor. 19 yaşındaki genç kadın, geçen yıl babasının kendisine çiçek, yakınlarının ise hediye aldığını söylüyor.

‘ÇOCUKLARI NİYE ÖLDÜRÜYORLAR’

Polonya’daki Przemysl kentindeki Ukrayna Kültür Merkezi, büyük bir yatakhaneye çevrilmiş. Kadınlar, arada telefonlarına bakarak Ukrayna’dan haberleri takip etmeye çalışıyor. Natalia isimli bir kadın Kiev’den geldiğini söylüyor. “Kız kardeşim cesur olduğumu söylüyor, bana kalırsa korkağın tekiyim. Evime geri dönmek istiyorum” diyor.

Polonya’ya açılan Medyka sınır geçişinde Yelena Makarova, yaşlı annesi ve kızıyla kaçtığını anlatıyor. Babası, eşi ve erkek kardeşi geride kalmış. “Umarım bu savaş en kısa sürede biter, çünkü gün geçtikçe kadınlar için daha da zor olacak. Çocukları niye öldürüyorlar. Anlamıyorum” diye tepki gösteriyor.

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KALANLAR SİLAHLANDI

UKRAYNA’da geride kalan kadınlar ise silahlanıp direniş saflarına katılıyor. Dün bir video yayınlayan askeri üniformalı kadınlar, “Biz Ukraynalı kadınlar... Eşlerimizi, dualarla vatanımızı savunmaya gönderdik. Çocuklarımızı güvenli yerlere çıkardık ve milletimizin gen havuzu koruma altında. Erkeklerimize ve Ukrayna ordusuna katılıyoruz. Ukrayna toprağının her karışında düşmanı yok edeceğiz...” diye görüntü yayınladı.

Z HARFİ RUSYA’NIN YENİ SEMBOLÜ MÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra özellikle sosyal medyada, Rusya yanlısı gösterilerde ve Rusya kentlerinde rastlanmaya başlayan sembolün ‘Rus milliyetçiliği’nin bir simgesi haline geldiği belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Instagram hesabında, Z harfinin, ‘zafer’ anlamına gelen ‘Za pobedu’ ifadesini sembolize ettiği öne sürüldü.

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