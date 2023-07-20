Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

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Kent merkezindeki bir şantiyede yaşanan olayda, aralarında polislerin de bulunduğu altı kişi yaralanırken, silahlı saldırgan da öldürüldü.

Başbakan Chris Hipkins saldırının bir terör olayı olarak değerlendirilmediğini belirtti ve turnuvanın planlandığı gibi başlayacağını ifade etti.

Hipkins, polisin tehdidi etkisiz hale getirdiğine dair halka güvence verdi ve devam eden herhangi bir risk olmadığını vurguladı.

Başbakan, saldırının arkasında herhangi bir siyasi ya da ideolojik motivasyonun tespit edilmediğini belirtti.

Hipkins ayrıca “açılan ateşe ve doğrudan tehlikeye koşan Yeni Zelanda Polisi’nin cesur erkek ve kadınlarına” teşekkür etti.

Belediye Başkanı Wayne Brown da tüm FIFA personeli ve futbol takımlarının güvende olduğunu belirtti.

Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış maçı Türkiye saatiyle 10:00’da Yeni Zelanda ve Norveç arasında oynanacak.

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Spor Bakanı Grant Robertson güvenlik için ek polis güçlerinin görev yapacağını belirtti.

Polis, bir şantiyede ateş açıldığı ihbarı aldıklarını ve saldırganın binada dolaşıp ateş açmaya devam ettiğini açıkladı.

Saldırgan daha sonra asansör boşluğuna girdi ve polis saldırganın silahını yine ateşlediğini ve kısa süre sonra ölü bulunduğunu belirtti.