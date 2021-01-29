Kaddafi'nin gelini ortaya çıktı, Suriye sokaklarında dehşet saçtı!

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011’de ülkesindeki ayaklanmalar sırasında öldürülmüştü. Kaddafi'nin öldürülme görüntüleri dünyanın hafızasına hiç çıkmamak üzere kazınmıştı.

Muammer Kaddafi’nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eski bir model olan eşi Aline Skaf ise bu olaylar üzerine 2011’de Libya’dan kaçarak Suriye’den sığınma hakkı kazanmıştı.

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin 5. çocuğu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf

Eşi Hannibal, 1978'te Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette kaybolan Lübnanlı Şii din adamı ve Emel hareketinin kurucusu "Musa es-Sadr ve beraberinde kaybolan iki yol arkadaşı" hakkında bilgi talep eden kişiler tarafından 2015’te kaçırılarak Lübnan’da tutuklanan Aline Skaf ise siyasi sığınma hakkı alarak yaşamını sürdüğü Suriye'de karıştığı iddia edilen bir olayla infial yarattı.

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen olayda birçok görgü tanığı Aline Skaf'ın cipini bilerek polisin ve yayaların üzerine sürdüğünü ifade etti ve olay sırasında yaralanan eczacılık bölümü öğrencisi Ruba Ammar'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Arap medyasında yer alan haberlere göre olay sonrasında Suriye güvenlik ajanlarının yakalamak istediği Aline Skaf buna rağmen ceza almadan ve tutuklanmadan suçundan sıyrıldı.

'HEPİNİZİ EZERİM!' DİYE BAĞIRDI

Büyük öfkeye yol açan olayda Aline Skaf'ın korumaları, polisleri ve etraftaki yayaları döverken, Skaf da çevredekilere “Sizi ezerim” diye bağırdı. Ancak Skaf bu sırada Suriyeli bir üst düzey rejim yetkilisinin ortaya çıkıp polisleri geri çekmesiyle olay yerinden kaçıp gitti.

Skaf’ın tutuklanmamasına sosyal medyada tepki gösteren Suriyeliler, “Bu kadın siyasi mülteci olarak yaşadığı ülkede insanları eziyor sonra da serbest bırakılıyor, adalet nerede” dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, olayın yaşandığı sokaktaki karışıklık böyle görüntülendi

Görgü tanıkları olayın, bir polisin, cipini yanlış yere park eden Skaf’a kestiği cezanın makbuzunu vermek için kadına yaklaşması ancak ceza makbuzunu görünce çılgına dönen Aline Skaf’ın başka bir araçta bulunan korumalarının bu polise saldırmasıyla çıktığını ifade etti.

İLK SKANDALI DEĞİL

Hannibal Kaddafi ve karısı Aline, İsviçre ile Libya arasında da krize neden olmuştu. 15 Temmuz 2008’te Hannibal ve karısının iki hizmetçiyi dövdüğü iddiası üzerine İsviçre polisi, Cenevre’deki beş yıldızlı oteli basmıştı. Hannibal’ın sorgulanması Kaddafi’yi küplere bindirmişti. Libya, İsviçre’deki milyonlarca dolarını çekmiş ve bu ülkeye petrol satışını durdurmuştu.

Kaddafi’nin gelini Aline’nin 2011 yılında, çocuğunun dadısını sıcak suyla haşladıktan sonra, evlerinde çalışan Türk garsonu da bıçakladığı ortaya çıkmıştı.

Garson Adnan Tam, “9 ay önce Hannibal Kaddafi’nin evinde çalışmaya başladım. Türkiye’nin yaralı muhaliflere yardım etmesi sonrası hakaret ve işkence başladı. Sopayla dövüldüm. Hannibal’in karısı Aline beni kolumdan ve sırtımdan bıçakladı” şeklinde ifade vermişti.