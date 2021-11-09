‘Kaçak Prenses’ 10 ay sonra eve döndü

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Eşi Prens Albert (63) ile ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılan Prenses Charlene, ciddi bir “sinüs enfeksiyonu” geçirdiğini duyurmuş, bunun da uçuş yapmasına engel olduğunu açıklamıştı. Ayrılık iddiaları hem Prenses Charlene hem de Prens Albert tarafından yalanlanmıştı. Özel jetiyle Fransa’nın Nice kentine inen Prenses, buradan da helikopterle Monaco’ya geçti.

MUTLU AİLE POZU

Eşi Prens Albert ve 6 yaşındaki ikizleri Jacques ve Gabriella ile mutluluk pozları veren Prenses Charlene’in maske takan tek kişi olması ise, sağlık gerekçelerini akıllara getirdi. Prenses Charlene’in Güney Afrika’da birçok ameliyat geçirdiği bildirilmişti.