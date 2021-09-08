MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKabil’de üniversiteler ilk günden boş kaldı
GeriDünya Kabil’de üniversiteler ilk günden boş kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kabil’de üniversiteler ilk günden boş kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kabil’de üniversiteler ilk günden boş kaldı

KABİL’de önceki gün üniversitelilerin eğitime geri dönmesine izin verildi, ancak birçok okulda sıralar boş kaldı.

Taliban, kız öğrencilerden ferace giymelerini, başlarını örtmelerini istedi. Taliban düzenlemelerine göre, kız ve erkek öğrenciler ayrı kapılardan giriş yapacak, ayrı sınıflarda ders görecekler. Sınıflar 15 kişiden az ise perdeyle bölünmüş bir şekilde eğitim olacak. Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden 5 dakika önce sınıftan çıkacaklar. Kız öğrenciler, kadın öğretmenlerden ya da yaşlı erkek öğretmenlerden ders alabilecek.

Sınıf için kısıtlayıcı kurallar nedeniyle yeni eğitim döneminin ilk günü olan pazartesi, başkent Kabil’deki üniversiteler neredeyse boş kaldı. Bazı öğrencilerin ise yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi