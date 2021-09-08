Kabil’de üniversiteler ilk günden boş kaldı

Taliban, kız öğrencilerden ferace giymelerini, başlarını örtmelerini istedi. Taliban düzenlemelerine göre, kız ve erkek öğrenciler ayrı kapılardan giriş yapacak, ayrı sınıflarda ders görecekler. Sınıflar 15 kişiden az ise perdeyle bölünmüş bir şekilde eğitim olacak. Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden 5 dakika önce sınıftan çıkacaklar. Kız öğrenciler, kadın öğretmenlerden ya da yaşlı erkek öğretmenlerden ders alabilecek.

Sınıf için kısıtlayıcı kurallar nedeniyle yeni eğitim döneminin ilk günü olan pazartesi, başkent Kabil’deki üniversiteler neredeyse boş kaldı. Bazı öğrencilerin ise yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

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