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Dünya
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kabil havalimanına savunma sistemi

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Kabil havalimanına savunma sistemi

ABD’nin çekilmeyi hızlandırmasıyla Taliban’ın alan ve güç kazandığı Afganistan’da, başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na füze savunma sistemi yerleştirildi.

Afgan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeni yerleştirilen hava savunma sistemi pazar gecesi saat 02.00 itibariyle devreye girdi. Sistem daha önce roket ve füze saldırılarına karşı koyma kabiliyetini kanıtladı” denildi. Ancak hangi tip ve model savunma sistemi yerleştirildiği ya da bunları hangi ülkenin temin ettiğine dair detay verilmedi.

‘YABANCI DOSTLAR’ VERDİ

Ancak Afgan ordu sözcüsü Ajmal Omar Shinwari sistemin “yabancı dostlar” tarafından verildiğini söyledi. Hava savunma sistemi için Shinwari, “Çok karmaşık bir teknolojisi var, şu aşamada yabancı dostlarımız işletiyor” dedi. Geçmiş yıllarda ABD, ülkedeki üslerini korumak için C-RAMs olarak bilinen anti-roket sistemleri kullanmıştı. Yaklaşan roketleri algılayarak yok eden bu sistemler, Patriot ya da S-400’lere kıyasla çok daha küçük ve basit hedefler için kullanılıyor. Türkiye, ABD’nin çekilmeyi tamamlamasının ardından Kabil havalimanının güvenliğini sağlamaya talip.

HİNDİSTAN DİPLOMATLARINI GERİ ÇEKTİ

Afganistan’da Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine Yeni Delhi yönetimi, Kandahar Konsolosluğundaki çalışanlarını çekme kararı aldı. Hint medyasına göre, bölgede çatışmaların artması nedeniyle Kandahar Konsolosluğundaki yaklaşık 50 diplomat ile memur geri çekildi.

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