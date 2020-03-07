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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Kabe tekrar ziyarete açıldı

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Kabe tekrar ziyarete açıldı
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Dünya genelinde hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Kabe’yi ziyarete kapatan Suudi Arabistan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe’yi tekrar ziyarete açtı.

Suudi Arabistan’da koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti. Bugün Kabe tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

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